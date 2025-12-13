"المراكز المتخصصة" تكرم إدارة الصيدلة بمستشفى زايد التخصصي

كرمت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر التفتيش الصيدلي والصيدلة في نسخته الخامسة لعام 2025، بحضور الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

جاء ذلك في إطار دعمها المتواصل للمنظومة الصحية وتقديرًا للجهود المتميزة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما تبذله إدارة الصيدلة من جهود ملموسة في خدمة المرضى ورفع كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة الصحة والسكان نحو تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن المستشفى تعد من المستشفيات الرائدة على مستوى الجمهورية في مجال خدمات الرعاية الصيدلية، والتي تشمل صرف وتوفير الأدوية لمرضى الأقسام الخارجية والداخلية، والعمليات، والطوارئ، والأورام، وأمراض الدم، وزرع النخاع، على مدار الساعة، إلى جانب تقديم خدمات التوعية الطبية المجتمعية لكل من الفريق الطبي والمرضى، فضلًا عن خدمات الصيدلة الإكلينيكية، والتغذية العلاجية، وتحضير أدوية العلاج الكيماوي لمرضى الأورام، وذلك من خلال فريق من الصيادلة المتخصصين، وبالتكامل مع باقي أعضاء الفريق الطبي.

وأضاف أن إدارة الصيدلة تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية، لا سيما المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الأورام، من خلال تحضير أدوية العلاج الكيماوي وتقديم الدعم الإكلينيكي والنفسي اللازم للمرضى.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا السيد، مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى، أبرز إنجازات الإدارة خلال عام 2025، حيث تم صرف الأدوية لما يقرب من 4000 حالة طوارئ شهريًا، وتوفير الأمصال والطعوم لنحو 900 حالة شهريًا.

وفي مجال ترشيد استهلاك الأدوية الحيوية ومضادات الميكروبات، تم تطبيق أحدث البروتوكولات العلمية، من بينها بروتوكولات صرف الألبومين، ما أسهم في توفير 212 زجاجة خلال يومين، بتكلفة تقدر بنحو 800 ألف جنيه، كما أسهم تطبيق سياسات ترشيد استخدام مضادات الميكروبات في تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 1.2 مليون جنيه سنويًا.

أما في مجال دعم مرضى الأورام، فقد تم تحضير نحو 28 ألف فيال سنويًا من أدوية العلاج الكيماوي، مع تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 280 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تقديم خدمات الصيدلة السريرية والتوعية الطبية المجتمعية من خلال فرق الصيدلة الاكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بالمستشفى.

وفي ختام الفعاليات، توجه الدكتور صلاح عمر جودة، بالتهنئة لإدارة الصيدلة وجموع الصيادلة بالمستشفى، بقيادة الدكتورة رانيا السيد، على هذا التكريم المستحق، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتورة رانيا حسين، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالأمانة، على هذه اللفتة الكريمة.

وأكد أن مثل هذه التكريمات تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والعطاء، وتأتي تتويجًا للجهود الطبية والإدارية المبذولة من أجل تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

الحد الأدنى للأجور.. فرص عمل جديدة في شركات خاصة

صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025