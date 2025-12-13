الملك تشارلز الثالث يعلن تخفيف علاجه من السرطان في العام الجديد

(أ ب)

قال الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، إن علاجه من السرطان سيتم تخفيفه في العام الجديد بفضل التشخيص المبكر، والتدخل الفعال، والالتزام بتعليمات الأطباء.

وكشف تشارلز، البالغ من العمر 77 عاما، عن هذه المعلومات في رسالة مسجلة تم بثها على التلفزيون البريطاني ضمن حملة لتشجيع الجمهور على الاستفادة من الفحوصات التي يمكنها كشف السرطان في مراحله المبكرة عندما يكون من الأسهل علاجه.

وشدد الملك على أن: "التشخيص المبكر ببساطة ينقذ الأرواح".

وأضاف: "أعلم أيضا مدى الفرق الذي أحدثه ذلك في حالتي الشخصية، إذ أتاح لي مواصلة عيش حياة كاملة ونشطة حتى أثناء خضوعي للعلاج".

وأتاحت الرسالة المسجلة لتشارلز الفرصة للتأمل في تجاربه خلال الأشهر الـ 22 منذ أن أعلن أنه سيخضع للعلاج من نوع لم يُكشف عنه من السرطان.

وكان قرار تشارلز بالإفصاح عن تشخيص مرضه أمرا غير معتاد بالنسبة للعائلة الملكية البريطانية، التي اعتبرت تقليديا أن أمورها الصحية مسألة شخصية، ولا تكشف سوى القليل من التفاصيل عنها للجمهور.

وقال قصر باكنجهام في ذلك الوقت إن "جلالة الملك اختار الكشف عن تشخيص مرضه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يسهم ذلك في تعزيز الوعي والفهم العام لدى كل من يصاب بالسرطان حول العالم".