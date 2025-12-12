إعلان

مسؤولون أمريكيون: قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حماس

كتب-عبدالله محمود:

06:29 م 12/12/2025

غزة

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مسؤولين أمريكيين، أن قوة الاستقرار الدولية في غزة قد تنشر في القطاع في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وقال المسؤولين الأمريكيين، إن قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن دول كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة في قوة الاستقرار الدولية بغزة، مشيرًا إلى أن جاري العمل على تحديد حجم قوة الاستقرار بغزة وتشكيلها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأضاف: "ننظر في تعيين جنرال أمريكي برتبة لواء لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة".

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن الجنرال بالقيادة الوسطى جاسبر جيفرز من أبرز المرشحين لقيادة قوة الاستقرار ضمن خطة السلام الأمريكي لإدارة قطاع غزة.

القوة الدولية غزة اتفاق غزة حماس إسرائيل

