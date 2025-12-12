أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الاستراتيجية المصرية تقوم على دعم مؤسسات الدولة لتحقيق سلام طويل الأمد، واحترام السيادة الوطنية، والالتزام بالقانون الدولي.

وفي حوار مع مجلة فوربس، أوضح خلاف، أن الخارجية تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، وتتجنب الانخراط في أي تكتلات ذات طابع استقطابي، مستندة إلى خبرة تاريخية طويلة وفهم معمق لمعادلات المنطقة، مؤكدًا أن هذا النهج منح القاهرة مكانة الوسيط الموثوق والقادر على خفض التوتر في أوقات الأزمات.

وأشار خلاف إلى أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يحرص خلال جولاته الخارجية على تنظيم منتديات اقتصادية لتوسيع الشراكات وتشجيع التعاون بين مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع شركائها في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقيلة والطاقة والإنتاجية الزراعية، بهدف جذب استثمارات أجنبية عالية القيمة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن منتدى التجارة والاستثمار الذي استضافته القاهرة مؤخراً يجسد هذا التقدم ويعكس عمق الروابط بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين.

وأشار إلى أن مصر تشجع شركاتها على التوسع في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن وزير الخارجية زار أكثر من 25 دولة أفريقية خلال الـ 18 شهراً الماضية، في دليل على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز حضورها في القارة.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل التكنولوجيا والصناعة والتحول الرقمي وبناء القدرات، دعماً لأجندة التعاون بين بلدان الجنوب.

وشدد خلاف على أهمية الاستثمار في تأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين المصريين، مزودين بمهارات اتصال متقدمة تتناسب مع التطورات المتسارعة.