مسؤول إسرائيلي سابق: قواتنا من قتلت أول أسير إسرائيلي في غزة

كتب : مصراوي

12:23 م 09/12/2025

الجيش الاسرائيلي

كتب-عبدالله محمود:


قال الرئيس السابق لهيئة الأسرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ألون، إن الصعوبة التي تجدها حركة المقاومة الإسلامية حماس في العثور على الأسير الأخير موضوعية لكننا نواصل الضغط لإعادته.


وأكد ألون، في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن "تمير نمرودي" كان الأسير الأول الذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم قصف البيت الذي كان فيه لغياب المعلومات.


وأوضح نيتسان ألون، أن إسرائيل كانت تعرف أماكن بعض الأسرى بغزة، ومع ذلك تعرضت بيوت للقصف لا تبعد عنهم سوى 100 متر، مؤكدًا أن أغلب الأسرى قتلوا في وقت دخول جيش الاحتلال لغزة.


وأشار المسؤول الإسرائيلي السابق، إلى أن 6 أسرى قتلوا في نفق دفعة واحدة بغزة بسبب عمليات جيش الاحتلال فوق الأرض بتلك المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ألون حماس إسرائيل

