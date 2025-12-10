ترامب: آن الأوان لإنهاء حرب أوكرانيا وعلى زيلينسكي التحلي بالواقعية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدثت إلى قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وناقشنا الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه آن الأوان لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكن الأمر يتطلب مشاركة الطرفين.

وطالب ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحلي بالواقعية، مشيرًا إلى أنه لم يتم إجراء الانتخابات في أوكرانيا منذ وقت طويل و الأوكرانيين هم من يتساءلون بشأن متى ستنظم انتخابات قادمة.

وفي سياق أخر، قال ترامب، أنه يعتقد ضرورة بيع شبكة سي إن إن، متهما بانها تنشر الأكاذيب بسبب الإدارة الحالية التي أوصلتها إلى الحضيض.

وأوضح ترامب، أنه يعتزم إجراء مكالمات هاتفية غدا مع قادة تايلاند وكمبوديا لإقناعهما بإنهاء النزاع.

وأضاف ترامب: "أن معدلات الفائدة ينبغي أن تكون أدنى مما هي عليه الآن ويجب أن تكون الأدنى في العالم"، لافتًا إلى أن أمريكا تشهد أضخم طفرة اقتصادية في تاريخها.