وكالات

أكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر أن واشنطن ودمشق باتتا تتقاطعان في مصالح مشتركة تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال كوبر في تصريحات له، إن التركيز الأمريكي في سوريا ينصب حالياً على مواصلة الحرب ضد تنظيم الدولة، مشيراً إلى وجود تعاون مباشر مع الجيش السوري في هذا الإطار، إضافة إلى "العمل على تعزيز التعاون العسكري" خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قائد القيادة الوسطى أن القضاء على تنظيم الدولة يمثل خطوة أساسية لإعادة الاستقرار إلى الشعب السوري، مؤكداً أن هذا الهدف يتطلب جهوداً منسقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الإدماج الناجح لقوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري من شأنه أن "يساهم في تعزيز البيئة الأمنية داخل البلاد".

كما شدد كوبر على أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة السورية للقضاء على تهديد تنظيم الدولة، لافتاً إلى أن مواجهة هذا الخطر "ستحتاج إلى تعاون دولي أكبر خلال الفترة المقبلة".