القيادة الأمريكية الوسطى: الولايات المتحدة وسوريا لديهما مصالح مشتركة للحفاظ على أمن الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

04:52 م 10/12/2025

الأدميرال براد كوبر

وكالات

أكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر أن واشنطن ودمشق باتتا تتقاطعان في مصالح مشتركة تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال كوبر في تصريحات له، إن التركيز الأمريكي في سوريا ينصب حالياً على مواصلة الحرب ضد تنظيم الدولة، مشيراً إلى وجود تعاون مباشر مع الجيش السوري في هذا الإطار، إضافة إلى "العمل على تعزيز التعاون العسكري" خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قائد القيادة الوسطى أن القضاء على تنظيم الدولة يمثل خطوة أساسية لإعادة الاستقرار إلى الشعب السوري، مؤكداً أن هذا الهدف يتطلب جهوداً منسقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الإدماج الناجح لقوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري من شأنه أن "يساهم في تعزيز البيئة الأمنية داخل البلاد".

كما شدد كوبر على أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة السورية للقضاء على تهديد تنظيم الدولة، لافتاً إلى أن مواجهة هذا الخطر "ستحتاج إلى تعاون دولي أكبر خلال الفترة المقبلة".

الأدميرال براد كوبر القيادة الأمريكية الوسطى الولايات المتحدة سوريا الشرق الأوسط

