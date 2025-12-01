بعد حديثه عن سوريا.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد طلب الأخير من إسرائيل بالحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث ما يتعارض مع تطورها وازدهارها.

ودعا الرئيس الأمريكي اليوم الإثنين، إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها الإضرار بتنمية سوريا، والعمل على تعزيز الحوار مع حكومة أحمد الشرع.

ونقلت القناة 12، عن مسؤول أمريكي كبير، بإن أمريكا تعتقد أن سلوك إسرائيل في سوريا يضر بجهودهم الرامية إلى تعزيز اتفاق أمني بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن أمريكا راضية جدا عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أوضح أن الرئيس السوري أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، لتتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تقوم بكل ما في وسعها لضمان، أن تواصل الحكومة السورية عملها لبناء بلد مزدهر.