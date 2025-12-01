أردوغان: مستعدون للقيام بكل ما يلزم لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتابع عن كثب الحراك الهادف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا استعداده لتقديم المساهمة اللازمة من أجل إنهاء الأزمة.

وفي تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أكد أردوغان، أنه ناقش مع بابا الفاتيكان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: "ناقشت مع بابا الفاتيكان الهجمات غير الإنسانية لإسرائيل على المساجد والكنائس والمستشفيات في غزة".

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا ستظل ركيزة استقرار وسلام وأمن رغم كل التحديات المحيطة، لافتًا إلى أن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لاسطنبول.

وأوضح أردوغان، أن تركيا تطور مشروعات للصناعات الدفاعية والطاقة النووية مع كوريا الجنوبية.

وأكد الرئيس التركي، أن القوات البحرية التركية استهدفت سفن في منطقتنا الاقتصادية بالبحر الأسود، محذرًا من هذا التطور الذي يدعو إلى القلق ولن تقبل تركيا بذلك.