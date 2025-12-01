ترامب: الشرع يعمل بجد لتتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة.

وطالب ترامب، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إسرائيل بالحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث ما يتعارض مع تطور وازدهار دمشق.

وأضاف ترامب، أن رئيس سوريا أحمد الشرع يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، لتتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إنهاء العقوبات القاسية والمؤلمة من الأمور التي ساعدت سوريا كثيرا، معتقدًا أن الشعب السوري وقيادتها يقدران ذلك.

وأشار ترمب، إلى أن أمريكا تقوم بكل ما في وسعها لضمان، أن تواصل الحكومة السورية عملها لبناء بلد مزدهر.