زيلينسكي: قادة أوروبا متفقين على ضرورة إنهاء حرب أوكرانيا بشكل مشرف

كتب-عبدالله محمود

05:54 م 01/12/2025

حرب أوكرانيا- تعبرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن نتائج مفاوضات فلوريدا.

وأكد زيلنسكي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أنه اتفاق مع قادة أوروبا عقب الاجتماع، على بحث مزيد من التفاصيل شخصيا.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أنه يقوم بالتحضير لاجتماعات مع القادة في أوروبا خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة السلام في كييف، مشددًا على أن الجميع متفق على ضرورة إنهاء الحرب الأوكرانية بشكل مشرف.

