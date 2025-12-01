الرئيس الفلسطيني يوجه بتقديم المساعدات إلى أهالي طوباس

رام الله- (د ب أ)

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، للاطمئنان على أحوال الأهالي في المحافظة في أعقاب الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.

وأعطى الرئيس عباس، توجيهاته لرئيس الوزراء ولمؤسسات الدولة بتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين وخاصة الطبية منها لمستشفى طوباس لتمكينهم من الصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم، وفق بيان نشرته المحافظة.

ووجه التحية إلى الأهالي "الصامدين في المحافظة وفي جميع بلداتها وقراها"، مشيداً بـ "روحهم الوطنية وثباتهم أمام هذا العدوان المتواصل".

بدوره، قدم المحافظ الأسعد، شرحا عن وضع المحافظة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واقتحامات المدينة وقراها.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي أعادت اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية فجر اليوم.

وقالت محافظة طوباس ، في بيان صحفي ، إن "القوات الإسرائيلية أعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من انسحابها من المحافظة بعد عدوان استمر أربعة أيام متتالية خلفت خلاله خرابا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة ومئات الاصابات والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين" .

ووفق البيان "انتشرت قوات الاحتلال في أرجاء المدينة وبلدة عقابا و أعادت اقتحام منازل واتخاذها ثكنات عسكرية فيما بدأت الجرافات العسكريةً بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة".

وطبقا للبيان، جرى الإعلان عن تعطيل العملية التعليمية بالمحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة بعد فرض منع التجول وعودة العدوان على المحافظة".

على الصعيد نفسه، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار جنوب بيت لحم، بأعداد كبيرة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واحتجزت 40 مواطنا، وحققت معهم ميدانيا، ثم أطلقت سراحهم".

وأضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين في العبيدية شرقا وحققت معهم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".