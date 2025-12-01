إعلان

نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غدا لأسباب أمنية

كتب : مصراوي

01:34 م 01/12/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد المقررة غدا لأسباب سياسية وأمنية، مشيرة إلى أن المحكمة وافقت على ذلك.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو سيقدم للقضاة تفصيلًا لأسباب طلبه إلغاء جلسة الغد في ملف مغلق.

وجاء ذلك بعدما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم الاثنين إلى الغد.

وأمس الأحد، قدم نتنياهو رسميًا طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن قضايا الفساد المُتهم فيها قبل نحو 10 سنوات، ما أثار غضب زعماء المعارضة.

وقال نتنياهو، في طلب العفو المكون من 14 صفحة بالإضافة إلى ملاحق، بما في ذلك لائحة الاتهام، إن "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرًا آخر"، زاعمًا أن استمرار محاكمته يثير خلافات وأن إنهائها "سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل بنيامين نتنياهو إسحاق هرتسوج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة