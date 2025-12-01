نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غدا لأسباب أمنية

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد المقررة غدا لأسباب سياسية وأمنية، مشيرة إلى أن المحكمة وافقت على ذلك.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو سيقدم للقضاة تفصيلًا لأسباب طلبه إلغاء جلسة الغد في ملف مغلق.

وجاء ذلك بعدما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم الاثنين إلى الغد.

وأمس الأحد، قدم نتنياهو رسميًا طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن قضايا الفساد المُتهم فيها قبل نحو 10 سنوات، ما أثار غضب زعماء المعارضة.

وقال نتنياهو، في طلب العفو المكون من 14 صفحة بالإضافة إلى ملاحق، بما في ذلك لائحة الاتهام، إن "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرًا آخر"، زاعمًا أن استمرار محاكمته يثير خلافات وأن إنهائها "سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".