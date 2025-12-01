ترامب يتوقع التوصل لاتفاق بأوكرانيا ويحذّر كييف من "الفساد"

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا حذرا إزاء المسار الذي تسلكه المباحثات الجارية بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في ميامي بولاية فلوريدا.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية تبدو ممكنة.

مع ذلك، لم يخفِ الرئيس الأمريكي قلقه مما وصفه باستمرار مظاهر الفساد داخل أوكرانيا، معتبرا أن الأمر يزيد أي جهود للخروج بتسوية مستقرة تعقيدا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من استقالة رئيس الأركان الأوكراني أندريه يرماك، بعد مداهمة منزله ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا فساد، وهو ما أفقد كييف أحد أهم مفاوضيها في هذه المرحلة الحساسة.

وأفادت تقارير بأن يرماك بات أحدث الأسماء المرتبطة بشبهات رشى في قطاع الطاقة.

واعتبر ترامب، أن المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا "تتقدم بشكل جيد"، موضحا أن الهدف الأساسي يتمثل في وقف نزيف الأرواح ومنع المزيد من الضحايا.

وأوضح أنه أجرى اتصالات مع وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف فور انتهاء اجتماعاتهما مع الجانب الأوكراني، مؤكدا أن الأجواء العامة إيجابية رغم ما تواجهه كييف من تعقيدات داخلية.

وشدد ترامب، على أن روسيا تبدو منفتحة على حل سياسي، لكنه جدد تأكيده على أن الفساد المستشري يظل عائقا رئيسيا أمام أي تقدم فعلي.