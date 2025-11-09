وكالات

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، إن حركة الطيران ستتباطأ إلى حد كبير خلال الأسبوعين المقبلين إذا استمر الإغلاق الحكومي.

وأكد دافي خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية وقوع حادث جوي أمريكي، لافتًا إلى أن هذا السبب وراء اتخذ قرار تقليل عدد الرحلات لحماية المسافرين

وذكر وزير النقل الأمريكي، أن هناك زيادة في شكاوى الطيارين بأن المراقبين الجويين لا يستجيبون بسرعة وهذه مؤشرات خطيرة، مؤكدًا أن الرحلات الجوية ستنخفض بنسبة 10% بحلول الجمعة المقبل.

وأضاف وزير النقل الأمريكي: "تلقينا شكاوى كثيرة من الطيارين بشأن ضعف التواصل ما دفعنا لاتخاذ الإجراءات الأخيرة".