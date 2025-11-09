البيت الأبيض: إدارة ترامب جادة في التعامل مع غزة بكرامة واحترام

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إنه نحو 15 ألف شاحنة بضائع تجارية ومساعدات دخلت قطاع غزة منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأضافت ليفيت خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن المنظمات الإنسانية تمكنت من توزيع طرود غذائية على أكثر من مليون شخص في غزة، لافتة إلى أن التزويد بمياه الشرب ارتفاع في غزة خلال شهر أكتوبر وحده بنسبة 130%.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هناك تقدم كبير تحقق في إدخال المساعدات إلى غزة وما زال هناك الكثير للقيام به، مشيرة إلى أن ارتفاع المساعدات يظهر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادة في التعامل مع غزة بكرامة واحترام.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن الولايات المتحدة تقود جهدا تاريخيا لمعالجة الاحتياجات الملحة لسكان غزة.