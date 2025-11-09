إعلان

في رسالة للقسّام.. الحوثيون يجددون عهدهم للمقاومة ويحذّرون إسرائيل

كتب : مصراوي

05:31 م 09/11/2025

الحوثيين

وكالات

أكد رئيس هيئة أركان أنصار الله "الحوثيين" باليمن يوسف المداني في رسالة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، ثبات الجماعة اليمنية على عهدها ووعدها بالوقوف مع المقاومة الفلسطينية مهما بلغت التضحيات.

وأوضح المداني في رسالته للقسام، أنه إذا استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة فسيعود الحوثيون لعملياتهم العسكرية.

وفي 11 أكتوبر الماضي، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر في جماعة الحوثيين، أن زعيم الجماعية الموالية لإيران عبد الملك الحوثي أمر مقاتليه بوقف الهجمات على إسرائيل والسفن التجارية، بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ.

وقال المصدر، إن وقف الهجمات سيصمد طالما التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن زعيم الجماعة أمر بمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق في القطاع.

الحوثيون يوسف المداني إسرائيل كتائب القسام

