إعلان

الرئيس الألماني يكشف عن أخطر تهديد يواجه بلاده منذ إعادة توحيدها

كتب : مصراوي

05:05 م 09/11/2025

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)


أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن الديمقراطية في بلاده أصبحت اليوم مهددة كما لم تكن من قبل منذ إعادة توحيد البلاد قبل أكثر من 35 عاما.


وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية ليوم 9 نوفمبر في مقر إقامته الرسمي بقصر بيلفو الرئاسي في برلين:" على مدار تاريخ بلدنا الموحد، لم تتعرض الديمقراطية والحرية لمثل هذا الهجوم من قبل. فهما مهددتان من معتدٍ روسي حطم نظام السلام لدينا، وعلينا أن نحمي أنفسنا منه".


وأردف:"وفي الوقت الراهن، تتعرضان أيضًا للتهديد من قِبل قوى يمينية متطرفة تهاجم ديمقراطيتنا وتكسب تأييدًا متزايدًا بين الناس".


ويُعد يوم التاسع من نوفمبر ذا أهمية تاريخية في ألمانيا؛ ففي مثل هذا اليوم عام 1918 تم إعلان أول جمهورية ألمانية، وفي مثل هذا اليوم من عام 1938 شهدت ألمانيا ما يُعْرف بـ ليلة البلور (الكريستال) التي هاجم فيها النازيون ممتلكات ومحال لليهود، وفي مثل هذا اليوم من عام 1989 سقط سور برلين إيذانا بوحدة شطري ألمانيا.


وأراد شتاينماير من خلال هذا الخطاب التذكير بهذه المحطات الثلاث في تاريخ البلاد.


وأضاف الرئيس الألماني محذرًا: "الشعبويون والمتطرفون يسخرون من المؤسسات الديمقراطية، ويسممون نقاشاتنا العامة، ويستغلون الخوف لتحقيق مكاسب ولم يعد الكثير من الناس يرون أي حرج في إعلان انتمائهم إلى مثل هذا التطرف".


ودعا شتاينماير في ختام كلمته، إلى الدفاع الفعّال عن الديمقراطية، قائلاً:"علينا أن نتحرك، ونحن قادرون على ذلك ديمقراطيتنا ليس محكوما عليها بالاستسلام، فالديمقراطية قادرة على الدفاع عن نفسها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قصر بيلفو الرئاسي ألمانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر