تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق سعوديين أدينا بالتخطيط لهجمات إرهابية على دور عبادة

كتب : مصراوي

01:16 م 09/11/2025

وزارة الداخلية السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق مواطِنين لارتكابهما جرائم إرهابية تمثلت بانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم إن "كلا من فهد بن علي بن عبدالعزيز الوشيل و عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد المنصور (سعوديي الجنسية) أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت باستهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، وحيازة الأسلحة وصناعة المتفجرات، والتستر على عددٍ من العناصر الإرهابية، وانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة".

وأوضحت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وتم تنفيذ حُكم القتل بمنطقة القصيم (وسط البلاد).

ويرتفع بهذا عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 288 شخصا، بينهم خمس نساء.

