وسائل إعلام فلسطينية: الجيش الإسرائيلي ينسف مبان وسط قطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي ينسف مبان وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق عدة في الضفة الغربية، منها بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم.

وتمركزت قوات الاحتلال قرب مستشفى اليمامة، وعلى الشارع الرئيس القدس - الخليل، وأغلقته بواسطة آليات عسكرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة البيرة.

ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في البيرة، وداهمت عددًا من المنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية عابود، شمال غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، في ما نقلته عن مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عابود، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.