أمريكا.. إلغاء نحو 1900 رحلة جوية بسبب نقص موظفي المراقبة

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية،السبت، إن 13 بلاغا عن مشاكل في التوظيف بمرافق مراقبة الطيران تسببت في تأخير الرحلات في حميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم، رغم تخفيض شركات الطيران بخفض رحلاتها بنسبة 4% في 40 مطارا.

وذكرت أن برج المراقبة في مطار نيوارك ليبرتي الدولي يعاني من نقص في الموظفين حتى الساعة 1 ظهر اليوم. وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التأخير في الرحلات المتجهة إلى هناك يصل في المتوسط إلى نحو 50 دقيقة.

وأشارت "سي إن إن"، إلى أنه تم تأجيل نحو 1900 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليو، وففق بيانات موقع "فلايت رادار".