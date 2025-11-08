قتيل وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة "برعشيت" جنوبي لبنان.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه قضى على عنصرين من حزب الله اللبناني خلال غارة جوية شنها على قرية "شبعا" جنوبي لبنان.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، "لقد تورط الإرهابيان بتهريب وسائل قتالية استخدمها حزب الله الإرهابي حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، حسب منشور على حسابه بمنصة "إكس".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.