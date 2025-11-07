جيش الاحتلال يعلن تسلم جثمان أسير إسرائيلي من غزة

وكالات

أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل استلمت عبر الصليب الأحمر جثمان أحد الجنود الأسرى الذي تم تسليمه إلى القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال تسلمت جثة أحد الأسرى من منظمة الصليب الأحمر وفي طريقه إلى الطب الشرعي.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستسلم مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جثة أسير إسرائيلي عثر عليها اليوم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وكانت أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة.

وأكدت القناة 15 الإسرائيلية، أن منظمة الصليب الأحمر تستعد لتسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل تلقت إشارة أولية باحتمال الإفراج هذا المساء عن جثة أحد الأسرى في غزة.