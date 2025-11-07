إعلان

بينهم نتنياهو وكاتس.. حماس تشيد بمذكرات التوقيف الجديدة ضد 37 مسؤول إسرائيلي

كتب : مصراوي

10:24 م 07/11/2025

بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان إيال زامير، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية والأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني.

ودعت المقاومة دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في كل مكان ومحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مذكرات توقيف إسرائيليين حماس يسرائيل كاتس بنيامين نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن