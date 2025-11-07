وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان إيال زامير، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية والأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني.

ودعت المقاومة دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في كل مكان ومحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.