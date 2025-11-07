مذكرات توقيف جديدة بحق نتنياهو وكاتس وزامير

وكالات

أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشمل مذكرات التوقيف ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان إيال زامير، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

يذكر أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.