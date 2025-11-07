إعلان

الخزانة الأمريكية تعلن إزالة اسم الشرع ووزير داخليته من قائمة الإرهابيين

كتب : مصراوي

09:38 م 07/11/2025

أحمد الشرع

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إزالة اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين.

وكانت بريطانيا رفعت العقوبات عن الرئيس السوري، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا أمس الخميس.\

وشملت الإجراءات رفع العقوبات عن أنس خطاب وزير الداخلية السوري، وفق ما جاء في إشعار نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قد أمس الخميس قرارا يقضي برفع اسم الرئيس ووزير الداخلية السوريين من قائمة العقوبات الدولية، بعد تصويته لصالح مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، وحصل القرار على موافقة 14 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

الخزانة الأمريكية أحمد الشرع رفع العقوبات سوريا أمريكا

أخبار

المزيد

