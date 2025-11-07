الاتحاد الأوروبي يوقف التأشيرات متعددة الدخول للمواطنين الروس

(د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة أن دول الاتحاد الأوروبي لن تصدر اعتبارا من الآن تأشيرات متعددة الدخول للمواطنين الروس، في أعقاب "أعمال تخريب واحتمال إساءة استخدام" التأشيرات.

وأضافت لاين أنه سيتعين على المواطنين الروس التقدم للحصول على تأشيرة جديدة في كل مرة يرغبون فيها دخول الاتحاد الأوروبي، بهدف التدقيق في طلباتهم عدة مرات والحد من المخاطر الأمنية المحتملة.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان: "لقد خلق الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا أخطر بيئة أمنية في أوروبا منذ عقود. ونواجه الآن اضطرابات وتخريبا غير مسبوقين على أراضينا بسبب المسيرات".

وأضافت : "يفرض علينا الواجب حماية مواطنينا. وسيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة اعتبارا من الآن على المواطنين الروس الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، إن السفر إلى الاتحاد الأوروبي والتنقل بحرية داخله امتياز وليس منحة".