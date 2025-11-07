(أ ب)



أعلنت إليز ستيفانيك عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، الترشح لمنصب حاكم نيويورك.



ووصفت ستيفانيك خلال مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الحاكمة الديمقراطية "كاثي هوشول" بأنها أسوأ حاكمة في أمريكا، مشيرة: "إلى أن نيويورك الولاية الأكثر تكلفة في البلاد".



وأثارت ستيفانيك، منذ أشهر احتمال ترشحها لمنصب حاكم نيويورك، حيث وجهت انتقادات شديدة إلى هوشول ومؤخرا إلى زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك المنتخب.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار العام الماضي ستيفانيك وهي حليف قوي لتكون سفيرة الإدارة لدى الأمم المتحدة، لكنه تراجع بعد أشهر عن الترشيح بسبب مخاوف بشأن هوامش الجمهوريين الضيقة في مجلس النواب.



وعلى الرغم من أن أي جمهوري يواجه احتمالات واسعة للفوز بمنصب حاكم نيويورك، فإن حملة ستيفانيك ستجلب شهرة واسعة ونجاحا في جمع التبرعات وروابط عميقة مع البيت الأبيض في عهد ترامب.



ولا يزال الغموض يكتنف مسار الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل انتخابات عام 2026.



وكان النائب الأمريكي مايك لولر يفكر في الترشح، وكان ينظر إليه بوصفه مرشح قوي محتمل، لكنه قال في وقت سابق من هذا العام أنه سيسعى بدلا من ذلك لاعادة انتخابه في دائرته الانتخابية المتأرجحة في وادي هدسون في نيويورك.