إصابة نحو 54 شخصًا في انفجار داخل مسجد بإندونيسيا (فيديو)

كتب : مصراوي

02:57 م 07/11/2025

انفجار داخل مسجد بإندونيسيا

وكالات

أُصيب نحو 54 شخصًا اليوم الجمعة جراء انفجار وقع داخل مسجد ضمن مجمع مدرسي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحسب ما أعلن قائد شرطة المدينة أسيب إيدي سوهيري.

ونقلت قناة كومباس تي في عن سوهيري قوله إن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن عددًا من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر أمنية، أن الانفجار وقع أثناء أداء صلاة الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المصلين والتلاميذ داخل المجمع المدرسي القريب من المسجد. وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، فيما طوّقت وحدات أمنية خاصة المنطقة، وفقًا للقطات بثّتها قناتان تلفزيونيتان محليتان.

ولا تزال السلطات الإندونيسية تحقق في أسباب الانفجار لمعرفة ما إذا كان ناجمًا عن عمل متعمد أو حادث عرضي.

وأكدت الشرطة أنه لم تُسجّل أي وفيات حتى الآن، كما لم تُعلن عن توقيف أي مشتبه بهم.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية والفرق الفنية معاينة موقع الحادث لجمع الأدلة وتحديد ملابساته.

