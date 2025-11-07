الصين تدشن حاملة طائرات جديدة في إطار سعي بكين لتوسيع نفوذها



بانكوك- (أ ب)

أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم الجمعة، بأن بكين دشنت حاملة طائرات جديدة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسيع نفوذها إلى ما وراء البحار.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الجمعة أن الصين أدخلت أحدث حاملة طائرات لديها إلى الخدمة، بعد تجارب بحرية مكثفة، حيث يقول خبراء إنها ستساعد البحرية الأكبر في العالم بالفعل في توسيع قوتها إلى ما هو أبعد من مياهها الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة أنه تم إدخال السفينة فوجيان إلى الخدمة في سانيا بحزيرة هاينان أمس الأول الأربعاء، في مراسم حضرها الرئيس شي جين بينج.

وفوجيان هي ثالث حاملة طائرات صينية وأول حاملة طائرات تصممها وتبنيها الصين بنفسها، وربما هي المثال الأبرز حتى الآن على الإصلاح والتوسع العسكري الشامل الذي يقوده الزعيم شي جين بينج والذي يهدف إلى بناء قوة عسكرية حديثة بحلول عام 2035 وقوة "عالمية المستوى" بحلول منتصف القرن، وهو ما يعني أنها قادرة على مقارعة نظيرتها الأمريكية.

وبهذا، تتخذ بكين خطوة أخرى نحو سد الفجوة مع البحرية الأمريكية وأسطولها من حاملات الطائرات وشبكة القواعد التي تسمح لها بالحفاظ على وجودها بمختلف أنحاء العالم.