مجلس الأمن يناقش مشروع أمريكا بشأن تفويض قوة دولية في غزة

وكالات

صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، بأن إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأ اليوم الخميس مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، ومنح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وأكد المصدر الأمريكي، أن الولايات المتحدة وزعت رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الـ15 في وقت متأخر أمس الأربعاء، مؤكدة أن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.

وفي سياق منفصل، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالموافقة على رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت مشروع قرار أمام مجلس الأمن يقضي برفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته.

وقدمت أمريكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل.