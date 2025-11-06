إعلان

مسؤول أمريكي: هناك دول مستعدة للتبرع لإعادة الإعمار في غزة

كتب : مصراوي

08:26 م 06/11/2025

غزة

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن هناك نماذج لاتفاقات إقليمية بشأن قطاع غزة ستتبناها لكننا نفضل العمل عبر الأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن كل التخطيط بشأن غزة جاهز بانتظار تمرير مشروع القرار وهذا اختبار للأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول لقناة الجزيرة: "أن نتطلع للتصويت على مشروع القرار بشأن غزة خلال أسابيع والمضي في الأمر بسرعة".

وأشار إلى أن الناس بغزة بحاجة للمساعدات، والناس في إسرائيل بحاجة للأمن، وحماس وافقت على نزع سلاحها، مؤكدًا أن هناك دول مستعدة للتبرع بمبالغ لجهود إعادة الإعمار في غزة.

وذكر المسؤول الأمريكي، أنه لديه آليات للتمويل تعمل مع البنك الدولي مستعدة للعمل فورا في غزة، مضيفًا:"لدينا تكنوقراط على استعداد للعمل فورا لاستعادة الخدمات الحكومية في غزة".

