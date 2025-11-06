إعلان

اختفاء صيادين في فيتنام بسبب إعصار كالمايجي.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

08:11 م 06/11/2025

إعصار كالمايجي

(أ ب)

وصل الإعصار كالمايجي إلى اليابسة في شمال إقليم جيا لاي في وسط فيتنام اليوم الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وذلك بعد أن خلّف أكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين في الفلبين.

وتم الإبلاغ عن اختفاء ثلاثة صيادين بعد أن جرفت الأمواج العاتية قاربهم في جزيرة لي سون، التابعة لإقليم كوانج نام الفيتنامي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إنه تم إطلاق عملية بحث ولكنها أوقفت لاحقاً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 537 ألف شخص، العديد منهم بالقوارب، مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات وتوقع حدوث انهيارات أرضية.

وعانت الأقاليم الوسطى في فيتنام بالفعل من حدوث الفيضانات بسبب أمطار قياسية.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار كالمايجي في هطول أمطار بمنسوب أكثر من 24 بوصة في بعض المناطق.

وكإعصار قوي بشكل غير معتاد حدوثه في هذه المنطقة في شهر نوفمب الجاري، جاء كالمايجي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 183 كيلومترا في الساعة (114 ميلاً في الساعة) مع هبات وصلت سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة (137 ميلاً في الساعة) فوق بحر الصين الجنوبي أثناء اقترابه من فيتنام.

وخلف إعصار كالمايجي في جميع أنحاء وسط الفلبين ما لا يقل عن 114 قتيلاً و127 مفقوداً، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب البلاد هذا العام.

وأعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة الطوارئ في البلاد اليوم الخميس.

الإعصار كالمايجي إقليم جيا لاي فيتنام الفلبين

أخبار

