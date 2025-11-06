في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية

كشف المقيم المصري عبد العزيز صاحب واقعة الحرم المكي، تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل وما حدث بينه وبين الشرطي السعودي.

وقال عبد العزيز في بث مباشر: "السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد العزيز صاحب واقعة الحرم أو حاجة، أحب أشكر المملكة العربية السعودية، حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين".

وأوضح عبد العزيز، أنه لا يرغب في الظهور بتلك الصورة ولا أن يتعرض أحد للأذى بسببه، مؤكداً أنه كان متوجهًا لأداء العمرة، مضيفًا "بالنسبة للفيديو المنتشر مش حابب والله أن أنا أطلع في الصورة دي ولا حابب إن حد يتأذي بسببي.. أنا راجل طالع أعمل عمرة، أزور بيت ربنا، طالع أفضي كل حاجة جوايا".

وأشار إلى أن نشر الفيديو لم يكن ضروريًا، وأن المملكة تدخلت في الوقت المناسب، مؤكداً أنه توجه إلى مكتب الأمن داخل الحرم فورًا وشكر العاملين هناك على ما وصفه بـ"الاحترام والأخلاق".

وقال: الموضوع ما زي ما الناس صورته، كل مصري وكل مغترب بيحصل كده لا، إحنا كلنا مسلمين ملهاش علاقة أنا مصر أو هو سعودي، كل شخص يسئ لشخصه مش للمكان اللي هو منه.

المقيم المصري “عبدالعزيز”، صاحب واقعة الحرم المكي، يخرج في بث مباشر ليروي تفاصيل قضيته مع رجل الأمن في المسجد الحرام pic.twitter.com/CjVS9rx2bh — عاجل السعودية (@3ajel_ksa) November 6, 2025

وحذر عبد العزيز من تداول مقطع الفيديو، مؤكداً أنه لن يسامح من ينشره وأنه "سيشتكي" من يفعل ذلك، مؤكدًا أنه لا يريد أن يلحق الضرر بنفسه أو بالشرطي، مشيرًا إلى احترامه للقوات السعودية ومثنيًا على تعاملهم معه قائلًا: "الشرطة السعودية في منتهى الأدب والاحترام ومشوفناش منهم سواء دلوقتي أو قبل كده".

وأوضح أنه لا يعتبر نفسه مقيمًا في المملكة، بل هو في "بلده الثاني"، وردّ على من طالبه بأخذ حقه قائلًا: "أنا راجل في بيت ربنا، مش همد إيدي على حد أنا رايح أعمل عمرة مش أعمل مشاكل".

وخاطب من وصفهم بمثيري الفتن بالقول: "اللي يرفع أي حاجة ياريت تتمسح بلاش فتن، أنت هتستفاد إيه لما الشرطي يتأذي"، مؤكدًا أن السلطات السعودية تعطي كل شخص حقه بغض النظر عن جنسيته، مختتمًا حديثه "إحنا هنا في بلد الأمن والأمان".

وقبل يومين أثار مقطع فيديو لطريقة تعامل شرطي مع رجل وسيدة في الحرم المكي حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو جذب شرطي سيدة من يدها بقوة ليدفعها للوقوف وترك مكان في الحرم المكي، قبل أن يتم القطع على مشهد ثان لدفع الشرطي لمعتمر طالبه بعدم استعمال يده. وسط مشادة محتدمة بينهما.

هل هذا الأسلوب من أفراد الأمن داخل الحرم المكي يليق بحرمة المكان وواضح في الصورة سلوك فرد الأمن كما لو كان بلطجيا ، @MOISaudiArabia pic.twitter.com/R19ztZIOg3 — Karim🇪🇬Almasry (الشقيق) (@ywsfkry89545891) November 3, 2025

وانتقد معلقون تعامل الشرطي، لكن في المقابل دافع آخرون عنه واعتبروا أن الرجل والسيدة دفعاه لذلك لتجاهلهما التعليمات.

وفي تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، قالت قوات الأمن السعودية إن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت - في حينه - ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام. وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية حياله.