رئيس الاستخبارات التركية يلتقي وفد حماس في إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية والوفد المرافق له في إسطنبول.

وناقش الجانبان الخطوات اللازمة لضمان سير عملية وقف إطلاق النار وكيفية تجاوز المشكلات القائمة، وسبل تنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتم خلال اللقاء تقديم معلومات حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى غزة وجهودها لإنهاء المأساة الإنسانية، ومناقشة العمل مع المنظمات الدولية لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأعرب وفد حركة حماس خلال اللقاء عن شكره، للرئيس رجب طيب أردوغان، ولتركيا على دورها وجهودها في تحقيق وقف إطلاق النار ومتابعتها تنفيذ الاتفاق الخاص بذلك في غزة.

كما أكد وفد حماس التزامه بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات إسرائيل له طيلة فترة الاتفاق.