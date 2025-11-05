حماس: نعمل على مدار الساعة لإنهاء ملف تسليم أسرى الاحتلال

وكالات

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن حماس تعمل على مدار الساعة لإنهاء ملف تسليم أسرى الاحتلال من أجل الوفاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار

ودعا قاسم خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال المعدات اللازمة للبحث عن جثامين أسرى الاحتلال.

واتهم الناطق باسم حماس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه دائما يسعى إلى تصعيد التوتر والتملص من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد متحدث حماس، أن العقل الأمني بالقسام استطاع أن يحق إنجازات في معركته الاستخباراتية مع قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو جديد تحت عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي".

وقالت القسام في الفيديو المنشور اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمراقبة أعمال استخراج جثث قتلاه عبر الطيران المسير وأضافت الموقع لبنك أهدافه ثم قامت باستهدافه خلال موجات القصف رغم وقف إطلاق النار.

وأضافت القسام:"لذلك وفي إطار الخداع الأمني اعتمدت المقاومة عددًا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل إسرائيل وحرمانها من المعلومات الحقيقية".

وأكدت المقاومة الإسلامية، أن التصوير الذي بثه العدو الإسرائيلي لعملية استخراج إحدى الجثث فقد كان عبارة عن عملية تضليل قام بها أمن المقاومة لتضليل إسرائيل.