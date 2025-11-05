وكالات

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، إن القوات المسلحة السودانية قوية لا تقبل بأي مستعمر، مشيرا إلى أن السيطرة على الفاشر تحتاج شرعية والمليشيات لا شرعية وطنية أو دولية لها.

وأكد إدريس، على أن ليس لدى الدعم السريع القدرة على الحكم فهم يقتلون الأطفال والنساء بدم بارد، موضحا أن سيطرة الدعم السريع على الفاشر لا معنى لها في ظل القتل الذي تمارسه.

وأشار إدريس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن المطلوب تصنيف المليشيات المتمردة إرهابية فخطرها لا يقتصر على السودان فقط، لافتا إلى أنه يجب على دول العالم تصنيف المتمردين والمرتزقة منظمة إرهابية.

وأوضح إدريس، أن محاولات المليشيات تأسيس دولة مستقلة منفصلة لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن انسحاب الجيش السوداني لأسباب تكتيكية أمر حدث سابقا وتمكن لاحقا من استعادة السيطرة.

وشدد إدريس، على أن الجرائم في الفاشر أمر مؤسف و"لدينا ثقة مطلقة بقواتنا المسلحة"، وأن الجيش سيحرر مدينة الفاشر ومعها كل مناطق دارفور.

وكشف رئيس الوزراء السوداني، أن الزيارة إلى واشنطن تأتي في إطار العلاقات الثنائية والتشاور في قضايا محلية ودولية، مرحّبا بالمبادرات الأممية لحل الصراع لكن المليشيات ضربت عرض الحائط بالقرارات الدولية.

وذكر إدريس، أن مجلس الدفاع والأمن السوداني رحب بكل مبادرات الحل لا سيما المبادرة الأمريكية، موضحا أن الأولوية للوضع الإنساني وللترتيبات الأمنية في الداخل السوداني.

وأضاف إدريس: "نحن دعاة سلام لكن هذا السلام لا يكون على حساب ثوابتنا الوطنية، الحرب فرضت علينا ورسالتنا للإقليم وللعالم هي وضع حد للمليشيات لأن خطرها يتزايد".

وحذّر إدريس، من أن الحرب ستصل إلى دول الجوار ما لم يتم وضع حد للمليشيات المتمردة في السودان، مشددا على أنه "لا توجد مجاعة في السودان ونحن نعمل على ترتيب الأمن الغذائي".