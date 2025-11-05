جيش الاحتلال: قضينا على عنصر تابع لقوة الرضوان في حزب الله

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال علي حسن جابر أحد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث، في تصريحات إعلامية اليوم، إنه تم اغتيال زيد زكي عبد الهادي عقل المسؤول عن احتجاز 6 إسرائيليين في قبضة حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسبوع الماضي.

وأكد جيش الاحتلال، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت نحو 20 عنصرا من حزب الله خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى مناورات مشتركة مع سلاح الجو اليوناني امتدت لأسبوع.