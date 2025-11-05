إعلان

جيش الاحتلال: قضينا على عنصر تابع لقوة الرضوان في حزب الله

كتب : مصراوي

07:54 م 05/11/2025

جنوب لبنان

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال علي حسن جابر أحد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث، في تصريحات إعلامية اليوم، إنه تم اغتيال زيد زكي عبد الهادي عقل المسؤول عن احتجاز 6 إسرائيليين في قبضة حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسبوع الماضي.

وأكد جيش الاحتلال، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت نحو 20 عنصرا من حزب الله خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى مناورات مشتركة مع سلاح الجو اليوناني امتدت لأسبوع.

الاحتلال الإسرائيلي علي حسن جابر قوة الرضوان حزب الله

