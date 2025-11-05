القسام تكشف عن خطة خداع استخباراتي نفّذتها ضد إسرائيل- فيديو

وكالات

في مقطع فيديو جديد بعنوان "هذا هو المشهد الحقيقي"، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأربعاء، عن عملية خداع استراتيجي ضد الاستخبارات الإسرائيلية في غزة.

وتتلخص العملية في خطة خداع استراتيجي نفّذتها القسام، من أجل تضليل جيش الاحتلال والاستخبارات الإسرائيلية لمنع توصّلهم إلى أماكن جثث الأسرى القتلى في قطاع غزة.

ونوّهت القسام في مقطع الفيدوي، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي راقب بمسيرات الاستطلاع عمليات استخراج جثث أسراه القتلى في غزة، حيث أضاف مواقع احتجاز تلك الجثث إلى بنك أهدافه قبل أن يستهدفها لاحقا في عمليات القصف التي شكّلت خرقا لوقف إطلاق النار.

#شاهد |كتائب القسام تنشر: هذا هو المشهد الحقيقي pic.twitter.com/yKWawD0OXn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2025

على ضوء ذلك، اعتمدت المقاومة الفلسطينية عدّة أساليب خداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل جيش الاحتلال وحرمانه من المعلومات الحقيقية.

ويُظهر مقطع الفيديو، عملية وضع وسائد منزلية طويلة داخل بطانية قبل وضعها في "كيس الجثث".

وفي 28 أكتوبر الماضي، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو التقطه مسيرة، قائلا إنه "مناورة ومسرحية حمساوية أمام الكاميرات: انتشال بقايا جثة من مبنى ودفنها ومن ثم إخراجها أمام مصورين للصليب الأحمر".

#عاجل مناورة ومسرحية حمساوية أمام الكاميرات: انتشال بقايا جثة من مبنى ودفنها ومن ثم اخراجها أمام مصورين للصليب الأحمر



⭕️خلافًا لمزاعم حماس عن صعوبات في العثور على جثث المختطفين الشهداء تم يوم أمس توثيق عدد من عناصر حماس وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعد مسبقًا ويقومون بدفنها… pic.twitter.com/2MBCGPmDC1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2025

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي،ـ في منشور على "إكس" "خلافًا لمزاعم حماس عن صعوبات في العثور على جثث الأسرى القتلى تم يوم أمس توثيق عدد من عناصر حماس وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعد مسبقا ويقومون بدفنها بالأرض في مكان قريب. بعد ذلك وبوقت قصير استدعت حماس إلى المكان مندوبي الصليب الأحمر لخلق مظهر كاذب للعثور على جثة أسير".

لكن القسام، أوضحت أن ذلك الفيديو كان عبارة عن عملية تضليل أجراها أمن المقاومة وانطلت على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استغلها لتشويه المقاومة.

وأكدت المقاومة في مقطع الفيديو، على أن "أخلاق مقاومتنا النبيلة وتعاليم ديننا الحنيف في التعامل مع الأسرى وجثامين القتلى لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء".