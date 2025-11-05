رئيس مجلس النواب الأمريكي: فوز ممداني بعمدة نيويورك انتصار للاشتراكية

وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك هو انتصار للاشتراكية.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيون يحتجزون الحكومة رهينة على حساب الشعب الأمريكي.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الديمقراطيون يتحملون مسؤولية استمرار الإغلاق الحكومي.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لنظام التصويت في الولايات المتحدة، معتبرًا أن التصويت عبر البريد يفتح الباب أمام "الفساد والتلاعب بالنتائج"، داعيًا إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي.

وقال ترامب، في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إن "التصويت بالبريد السريع يسمح بحدوث فساد ونحن نرفضه"، مضيفًا أن نظام التصويت الأمريكي يعاني من العديد من العيوب ويحتاج إلى إصلاح عاجل.

ووصف ترامب النظام الانتخابي القائم بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أنه سيعمل على "تغييره أو تحسينه" لضمان ما وصفه بـ"نزاهة الانتخابات المقبلة".

وتأتي تصريحات ترامب بعدما حقق زهران ممداني انتصارًا تاريخيًا بفوزه في انتخابات بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة المدينة، والأصغر سنًا منذ أكثر من قرن.