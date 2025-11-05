إعلان

القسام تنشر مقطع فيديو تحت عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي"

كتب : مصراوي

05:52 م 05/11/2025

كتائب القسام

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو جديد تحت عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي".

وقالت القسام في الفيديو المنشور اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمراقبة أعمال استخراج جثث قتلاه عبر الطيران المسير وأضافت الموقع لبنك أهدافه ثم قامت باستهدافه خلال موجات القصف رغم وقف إطلاق النار.

وأضافت القسام:"لذلك وفي إطار الخداع الأمني اعتمدت المقاومة عددًا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل إسرائيل وحرمانها من المعلومات الحقيقية".

وأكدت المقاومة الإسلامية، أن التصوير الذي بثه العدو الإسرائيلي لعملية استخراج إحدى الجثث فقد كان عبارة عن عملية تضليل قام بها أمن المقاومة لتضليل إسرائيل.

