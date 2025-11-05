وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصالا هاتفيًا اليوم الأربعاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إيران دائمًا رحبت بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق طهران كخطوة لبناء الثقة وعدم السعي لفرض مطالبه المفرطة.

وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران ليست الطرف الذي يجب أن يثبت صدقها ويعمل على كسب الثقة، بل على أمريكا وأوروبا أن تثبت صدقها لكسب ثقة إيران.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إنه سيبذل جهدًا لإنشاء إطار تفاوضي جديد يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج واضحة بين إيران والدول الغربية.

وشدد ماكرون على ضرورة استمرار التفاعلات والحوار بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة، لتحقيق اتفاق يرفع العقوبات ويعمل على تحسين وتوسيع العلاقات المتبادلة بين الأطراف.