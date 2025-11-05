إعلان

وزير الدفاع الروسي: أمريكا ربما تدمر الأمن الاستراتيجي العالمي

كتب : مصراوي

04:39 م 05/11/2025

أندريه بيلوسوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدمر الأمن الاستراتيجي العالمي إذا تخلت عن وقف التجارب النووية.


وأكد بيلوسوف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعتمد على تصرفات الولايات المتحدة، ويجب علينا الحفاظ على قدراتنا النووية.


وأضاف وزير الدفاع الروسي: "يجب أن تبقى قواتنا النووية بحالة الجاهزية ويجب التحضير للتجارب النووية فورا".


وشدد الوزير الروسي، على أن الولايات المتحدة تخطط لنشر منظومة صاروخية جديدة في أوروبا وستكون قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية خلال 7 دقائق فقط.


وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أن احتمال إلغاء واشنطن لوقف التجارب النووية قد يشكل خطوة نحو تقويض الاستقرار الاستراتيجي.


وتابع وزير الدفاع: "نرى أنه من الضروري التحضير لإجراء تجربة نووية في أقرب فرصة، ومن المستحسن البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية شاملة على الفور".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الروسي أمريكا الاستراتيجي العالمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة