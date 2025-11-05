وكالات

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدمر الأمن الاستراتيجي العالمي إذا تخلت عن وقف التجارب النووية.



وأكد بيلوسوف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعتمد على تصرفات الولايات المتحدة، ويجب علينا الحفاظ على قدراتنا النووية.



وأضاف وزير الدفاع الروسي: "يجب أن تبقى قواتنا النووية بحالة الجاهزية ويجب التحضير للتجارب النووية فورا".



وشدد الوزير الروسي، على أن الولايات المتحدة تخطط لنشر منظومة صاروخية جديدة في أوروبا وستكون قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية خلال 7 دقائق فقط.



وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أن احتمال إلغاء واشنطن لوقف التجارب النووية قد يشكل خطوة نحو تقويض الاستقرار الاستراتيجي.



وتابع وزير الدفاع: "نرى أنه من الضروري التحضير لإجراء تجربة نووية في أقرب فرصة، ومن المستحسن البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية شاملة على الفور".