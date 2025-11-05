إعلان

"يجب إيقافه".. ترامب: الديمقراطيون تسببوا في أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي

كتب : مصراوي

03:55 م 05/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحزب الديمقراطي يتحمل المسؤولية عن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الأزمة وإعادة فتح المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تمر حاليًا بـ"أطول إغلاق حكومي في تاريخها"، مشيرًا إلى أن "الإغلاق كان عاملاً سلبياً كبيراً للجمهوريين في الانتخابات الأخيرة"، التي وصف نتائجها بأنها "فوز ديمقراطي بامتياز".

وأضاف ترامب: "علينا أن نوقف الإغلاق الحكومي ونعيد فتح البلاد، فاقتصادنا عظيم ويجب إعادة تشغيل المصانع والشركات"، مشدّدًا على أن استمرار الإغلاق "يضر بالمصالح الوطنية ويؤثر سلبًا على الناخبين".

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم "يتصرفون بشكل انتحاري ويدمرون البلاد"، داعيًا إلى تمرير القوانين المتعلقة بقوائم الناخبين وفتح مؤسسات الدولة "بكل السبل الممكنة".

ويأتي هذا التصعيد من ترامب وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة العامة وتمويل برامج الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى الإغلاق الحكومي في البلاد،وهو الأطول في التاريخ الأمريكي حتى الآن.

دونالد ترامب الديمقراطيون إغلاق حكومي التاريخ الأمريكي

