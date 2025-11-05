ترجمة- سهر عبد الرحيم:



في الأشهر التي تلت فوز زهران ممداني المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على الرجل الذي كان على وشك أن يصبح زعيم أكبر مدينة في الولايات المتحدة.



ووصف ترامب ممداني بأنه "شيوعي مجنون"، وشكك في جنسيته وهدد باعتقاله . علاوة على ذلك، ألمح الرئيس إلى أنه سيوقف التمويل الفيدرالي أو ينشر قوات فيدرالية في مدينة نيويورك في حال انتخاب ممداني عمدة.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" في يوليو الماضي: "بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، لن أسمح لهذا الشيوعي المجنون بتدمير نيويورك. اطمئنوا، فأنا أمتلك جميع المقومات، وأملك كل الأوراق".



وبدوره، وصف ممداني، وهو عضو في المجلس التشريعي بالولاية ويصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي وسيكون أول عمدة مسلم وأمريكي من أصل هندي للمدينة، تعليقات ترامب بأنها "هجوم على ديمقراطيتنا" ومحاولة لتخويف سكان نيويورك.







ومع إظهار أحدث استطلاعات الرأي تقدم ممداني بشكل كبير على حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، الذي يترشح كمستقل، والجمهوري كورتيس سليوا.



وطرحت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية 5 سيناريوهات محتملة لتعامل ترامب مع فوز ممداني في الانتخابات المقرر عقدها اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025:



1/ تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة



قد تتحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة في مدينة نيويورك، كما فعلت في لوس أنجلوس وشيكاغو، إذا تم انتخاب ممداني.



وتعهد زهران ممداني في حملته الانتخابية بـ"حماية المدينة من ترامب"، قائلًا إن إدارته كرئيس للبلدية ستعمل على إخراج وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) من مرافق نيويورك، وإنهاء التعاون مع الوكالة، وزيادة الدعم القانوني للمهاجرين وحماية البيانات الشخصية.







وقال ترامب في يوليو الماضي عندما سُئِل عن تركيز ممداني على إخراج إدارة الهجرة والجمارك من المدينة: "حسنًا، إذن يتعين علينا إلقاء القبض عليه" .



وصرح توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة ترامب، إن الإدارة الأمريكية "ستضاعف وتكثف الجهود" بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في المدن الآمنة مثل نيويورك، عندما سُئِل عن برنامج ممداني.



2/ مقاضاة المدينة



من الممكن أن يلجأ البيت الأبيض إلى المحاكم لتحدي إدارة ممداني، وخاصة فيما يتصل بإنفاذ قوانين الهجرة.



وكانت إدارة ترامب قد رفعت دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك في يوليو بشأن قوانين محلية تحد من التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، قائلة إن هذه القوانين تعيق بشكل "غير قانوني" اعتقالات الهجرة وتتعارض مع القانون.



3/ التهديد بحجب التمويل



في يونيو الماضي، هدد الرئيس دونالد ترامب بوقف التمويل الفيدرالي إذا لم يتصرف زهران ممداني بشكل "لائق" حال تم انتخابه.



وكرر ترامب هذه التهديدات أكتوبر الماضي، قائلًا إنه "لن يكون كريمًا مع شيوعي، رجل يأخذ المال ويرميه من النافذة"، مضيفًا: "لن نسمح لأحد بالوصول إلى السلطة وتبديد أموال دافعي الضرائب من هذا البلد".







ولكن جون مولينكوف، مدير مركز البحوث الحضرية في جامعة مدينة نيويورك، قال لصحيفة"نيوزويك"، إن مساهمة الحكومة الفيدرالية في ميزانية مدينة نيويورك صغيرة نسبيًا وتخضع للتنظيم الفيدرالي.



4/ زيادة الرقابة الفيدرالية



قد تسعى إدارة ترامب إلى ربط الأموال الفيدرالية بالامتثال لأولويات محددة، مثل التعاون مع هيئة الهجرة والجمارك.



5/ نشر الضباط الفيدراليين



في الأشهر الأخيرة، نشر الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني للمساعدة في تنفيذ أجندته بشأن الجريمة والهجرة في العديد من المدن التي يقودها الديمقراطيون، بما في ذلك لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة.







وألمح الرئيس ترامب، أكتوبر الماضي، إلى أنه قد ينشر قوات في مدينة نيويورك إذا تم انتخاب زهران ممداني، قائلًا": "لن نُخرب إحدى مدننا العظيمة، لأننا سنجعلها عظيمة. سنقضي على الجريمة في حوالي 30 يومًا. استغرقت واشنطن العاصمة 12 يومًا، لذا فإن نيويورك أكبر، وشيكاغو، وقد أحرزنا بالفعل تقدمًا كبيرًا رغم معارضة الحكومة".



وفي هذا السياق، قال جرانت ريهير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيراكيوز، لـ"نيوزويك": "يمكن تطبيق جميع السيناريوهات الخمسة، وأعتقد أن اللجوء إلى الدعاوى القضائية وتدخل الضباط الفيدراليين هي الأكثر احتمالًا".



وأضاف ريهير: "سياسيًا، الفكرة الرئيسية ستكون تعقيد مهام ممداني وعملية إدارته، ليتهمه أنصاره بأنه فاشل بحلول انتخابات منتصف الولاية عام 2026".