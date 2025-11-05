مقتل شخصين بضربة أمريكية استهدفت قارب مهربين في المحيط الهادئ



وكالات

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، مقتل شخصين في ضربة أمريكية استهدفت قاربا مشتبها بتورطه في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وأوضح هيجسيث عبر منصة "إكس"، أن الاستخبارات الأمريكية أكدت تورط القارب في عمليات تهريب المخدرات، مشيرا إلى أنه كان يعبر مسارا معروفا للتهريب ويحمل مخدرات عند تنفيذ الضربة في المياه الدولية.

وجاءت هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات عسكرية أمريكية تشمل نشر سفن حربية في منطقة الكاريبي وإرسال مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، بهدف وقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وأكد هيجسيث، أن واشنطن ستواصل استهداف قوارب التهريب، قائلا: "سنعثر على كل قارب ينوي تهريب المخدرات إلى أمريكا وسنقضي عليه، فحماية الوطن هي أولويتنا القصوى".

يذكر أن العمليات الأمريكية الأخيرة في المنطقة أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل في أكثر من 15 غارة على قوارب مشتبه بها، مما أثار انتقادات من حكومات دول المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.