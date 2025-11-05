إعلان

حصد أكثر من 49%.. فوز الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

كتب : مصراوي

04:51 ص 05/11/2025

زهران ممداني

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الأربعاء فوز الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك.

وفي حدود الساعة الثانية فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش، كان ممداني قد حصد أكثر من 49% من الأصوات بعد فرز أكثر من مليون صوت.

فيما جاء المرشح أندرو كومو خلفه بـ41.6% من الأصوات، أما الجمهوري سليوا فيحل في المركز الثالث بنسبة 8.2% من الأصوات.

