إعلام عبري: أمريكا تطالب إسرائيل بعدم التحرك في لبنان حتى نهاية نوفمبر الجاري

كتب : مصراوي

10:20 م 04/11/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل التريث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء اجتماعا أمنيا بشأن جبهات عدة بينها لبنان وأخرى بعيدة.

وقبل أيام، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت إذا شن حزب الله أي هجوم على بلدات الشمال، قائلا: "حزب الله يلعب بالنار".

واتهم كاتس، الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمماطلة في ما يخص مسألة نزع سلاح حزب الله، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان وسط تقديرات تشير إلى أن حزب الله استعاد قدراته الصاروخية.

أمريكا إسرائيل لبنان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسرائيل كاتس

