أول تعليق من الخارجية بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم

كتب : مصراوي

09:58 م 04/11/2025

مشاجرة فرد أمن ومعتمر مصري

مصراوي

صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الثلاثاء، حول ما تم تداوله من مقطع فيديو يتضمن أحد المعتمرين المصريين داخل الحرم الشريف، بأن وزارة الخارجية قامت بتوجيه السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة بالتواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستجلاء ملابسات هذا الأمر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "جاري متابعة الأمر مع السلطات السعودية".

أثار مقطع فيديو يُظهر طريقة تعامل أحد رجال الأمن مع رجل وسيدة في الحرم المكي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فيما أعلنت قوات الأمن العام السعودية أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت ضبط مخالف للتعليمات واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يُظهر شرطياً يمسك بيد سيدة بقوة لدفعها إلى الوقوف وترك موقعها داخل الحرم، قبل أن ينتقل الفيديو إلى مشهد آخر يظهر فيه الشرطي وهو يدفع أحد المعتمرين الذي اعترض على أسلوبه، وسط مشادة كلامية بين الطرفين أثارت ردود فعل متباينة على الإنترنت.

