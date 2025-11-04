الجيش الإسرائيلي يعلن عن تسليم رفات رهينة آخر إلى الصليب الأحمر في غزة

(أ ب )

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن تسليم رفات رهينة آخر إلى الصليب الأحمر في غزة.

وقبل إعلان اليوم، كانت حماس قد أعادت رفات 20 رهينة إلى إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار الحالي، وفي حال تم تأكيد أن الرفات الأحدث التي تم تسليمها تعود لرهينة، فسيتبقى رفات سبعة آخرين في غزة.

وبدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر ويهدف إلى إنهاء الحرب الأكثر دموية وتدميرا التي دارت على الإطلاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.